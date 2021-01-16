أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 16-1-2021.. تباين في الأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 16-1-2021 في الأسواق، شهدت حالة من التذبذب بين أنواعها المختلفة بعدما استقرت الأسعار في الأسواق على مدار الفترة الماضية، لتعود بعض الأنواع إلى الارتفاع مرة أخرى والبعض الآخر لايزال يحافظ على المستوى الذي وصل له.

دوت الخليج يرصد متوسط أسعار الخضروات والفاكهة المتداولة في الأسواق، كخدمة ثابتة للقارىء لتجنب الوقوع فريسة لجشع التجار الذي لايزال عقبة أمام المواطنين أثناء التوجه للأسواق، حيث تختلف الأسعار من تاخر للآخر.

أسعار الخضروات اليوم