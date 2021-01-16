أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 16-1-2021.. تباين في الأسواق

الخضروات والفاكهة - ارشيفية
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 16-1-2021 في الأسواق، شهدت حالة من التذبذب بين أنواعها المختلفة بعدما استقرت الأسعار في الأسواق على مدار الفترة الماضية، لتعود بعض الأنواع إلى الارتفاع مرة أخرى والبعض الآخر لايزال يحافظ على المستوى الذي وصل له.
أسعار الخضروات اليوم
تباينت أسعار الطماطم في الأسواق، حيث تراوحت بين 4 لـ 6 جنيهات، وبلغ متوسط سعر كيلو الخيار البلدي بين 4 - 5 جنيهات، أما الفلفل الألوان تراوح سعره بين 23- 25 جنيه للكيلو الواحد، فيما وصلت سعر البطاطس إلى 5 جنيهات.
سجل سعر الليمون البلدي ما بين 7- 10 جنيهات في الأسواق، كما ارتفع سعر الفلفل الرومي ليصل إلى 5 جنيهات، وتراوحت سعر الملوخية بين 3 - 4 جنيهات، وسجل البصل الأبيض 5 جنيهات، والبصل الأحمر 6 جنيهات.
أما عن متوسط سعر كيلو الكوسة تتراوح بين 5 لـ 7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، وبلغت سعر الفاصوليا 24 جنيه، وسجلت سعر البسلة 20 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم
تراوح سعر الموز في الأسواق بين 10 - 12 جنيه، ووصلت سعر المانجو الزبدية إلى 20 جنيه، وسعر المانجو الفص 70 جنيهًا، وسعر المانجو العويسي 30 جنيهًا، كما تراوح سعر الرمان بين 6 لـ 8 جنيهات.
بلغ سعر العنب الأحمر تراوح بين 6 - 8 جنيهات، وسعر الأناناس بين 20 إلى 30 جنيه للواحدة، وسجل سعر الكيوي 3 جنيه للواحدة، ووصل التفاح الامريكي إلى 25 جنيهًا، واستقرت سعر الفراولة عند 10 جنيهات للكيلو الواحد.
ارتفع سعر كيلو البرتقال البلدي في الأسواق 7 جنيهات، كما تراوح سعر البرتقال "أبو سرة" بين 6 - 8 جنيهات، وسجل سعر البرتقال اليوسفي بين 5 لـ 6 جنيهات، تراواحت سعر الجوافة بين 5 إلى 7 جنيه.
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