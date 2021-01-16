استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 16 - 1- 2021

العملات- ارشيفية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 16-1-2021، استقرت الأسعار في البنوك أمام الجنيه المصري وذلك تزمنًا مع الاجازة الاسبوعية للبنوك. دوت الخليج يرصد أسعار العملات العربية والأجنبية على السواء، وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري. أسعار العملات الأجنبية اليوم بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.61 جنيه، و 15.71 للبيع. وسجل سعر شراء اليورو 18.94 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 19.12 جنيه. ووصل سعر الجنيه الاسترليني للشراء إلى 21.25 جنيه، وللبيع 21.45 جنيه. بينما وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 17.55جنيه، وللبيع 17.71 جنيه. والين الياباني بلغ سعر الشراء لـ 15.008، وسعر البيع 15.105 جنيه. أما اليوان الصيني وصل سعر الشراء لـ 2.41 جنيه، و2.43 للبيع. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الريال السعودي 4.06 جنيه للشراء، و للبيع 4.19 جنيه. وسجل الدينار الكويتي 51.48 جنيه للشراء، وسعر البيع 51.88 جنيه. فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع. فيما جاءت أسعار الصرف الرسمية لكلا من: الدينار البحريني 41.41 للشراء، و 41.768 للبيع. والريال القطري وصل سعر الشراء الخاص به لـ 4.287 جنيه، وسعر البيع 4.324 جنيه.

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