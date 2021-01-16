موعد صرف الدفعة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021، يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد صرف المنحة التي أقراها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ جائحة فيروس كورونا، لمساندة فئة كبيرة من العمالة الغير منتظمة التي تأثرت بأزمة فيروس كورونا اقتصاديًا، حيث لاتزال تعاني حتى وقتنا هذا.

ازدادت العمليات البحثية عن موعد صرف الدفعة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021، ما جعلها تعتلي الصدارة في قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل".

موعد صرف الدفعة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه سيتم البدء في صرف الدفعة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021 يوم الأحد 17 يناير، دعمًا للعمالة غير المنتظمة المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالإلتزام التام في صرف الدفعة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021 التي تساند عدد كبير من المواطنين في أزمتهم، وذلك بعدما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة. تبذل الدولة قصاري جهدها لدعم العمالة الغير منتظمة في أزمة فيروس كورونا التي أجهدت العديد من المواطنين على مدار الفترة السابقة. كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

يمكنك الاستعلام عن المنحة من خلال ارسال الرقم القومي الخاص بك في رسالة نصية إلى 142، ومن ثم سيتم على الفور الرد عليك بالموعد الرسمي لصرفه المنحة والمنطقة، وعلى جانب آخر إذا كان لا يستحق فسوف يتم الرد عليه أيضا برسالة تفيد أن الرقم القومي المرسل لا يدخل تحت بند واستحقاق المنحة المقررة.