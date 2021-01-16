صور...تشريعية النواب توافق علي أول 6قرارات جمهورية ببرلمان 2021

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجسل النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، علي أول 6قرارات جمهورية ببرلمان 2021 حيث تقوم اللجنة بمناقشتها من حيث توافقه مع الدستور مع إحالتها للجان النوعية المختلفة.

وتضمنت القرارات قرار رئيس ج.م.ع رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين ج.م.ع واليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين يابانى للمساهمة فى تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادى والاجتماعى الموقعة بتاريخ 21/10/2020.

تشريعية النواب 2021

كما تضمنت قرار رئيس ج.م.ع رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة ج.م.ع والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة فى مصر (تايب) الموقع بتاريخ29/6/2020 قرار رئيس ج.م.ع رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين ج.م.ع والبنك الاوربى لاعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الاول لمترو القاهرة - مرحلة تحديث الاولى بمبلغ 3 مليون و5 آلاف يورو الموقع بتاريخ 21/10/2020.

كما تضمنت قرار رئيس ج.م.ع رقم 718 لسنة بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وبرنامج الاغذية العالمى التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من اجل افريقيا بمصر الموقعة بتاريخ 6/8/2020 قرار رئيس ج.م.ع رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين ج.م.ع والبنك الدولى والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة 750 ألف دولار من خلال الصندوق الائتمانى لتمويل مشروع (الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة) بتاريخ 26/10/2020 _ قرار رئيس ج.م.ع رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة ج.م.ع والوكالة الاسبانية من اجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية 200 ألف يورو لتمويل مشروع (دعم تهيئة بيئة عمل امنة تحقق المساواة للمراة فى قطاع السياحة فى ج.م.ع) بتاريخ 27/10/2020 و8/11/2020

الاجتماع الأول لتشريعية النواب

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماع ثاني حيث يشهد عرض تقارير اللجنة عن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التى انتهت من نظرها فى الفصل التشريعى الأول ولم يتسن عرضها على المجلس بهيئته السابقة ، والتى أبدت الحكومة تمسكها بها فى الفصل التشريعى ، وفقاً لنص المادة (180) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس.