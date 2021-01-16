صور.. وزير النقل: المواطن سيجد طريقا بمواصفات عالمية بعد تطوير الدائرى

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة التقدم فى أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائرى، والتقدم فى سير الإجراءات التى تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضى والعقارات الواقعة فى نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير، وكذلك معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق بطول 106 كم.





بدأت الجولة بمتابعة معدلات التنفيذ فى المسافة من نفق سعدالدين الشاذلى حتى طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى، وتم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، وجارى إنشاء طريق داعم فى المسافة من النفق حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، كما تتم أعمال توسعة جميع الكبارى والأنفاق بتلك المسافة.

وتابع الوزير، أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات رصف من تقاطع إسكندرية الزراعى إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم، كما تابع الوزير فى المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم، وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات، وكذلك أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، وسيتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبرى الحالى، وكذلك تطوير تقاطع الطريق مع الاوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الاوتوستراد.

كما تابع أعمال رفع كفاءة وتطوير منظومة الإنارة باستخدام أعمدة "الهاى ماست"، حيث تم البدء فى المسافات من السلام إلى المرج ومن المريوطية حتى نفق سعدالدين الشاذلى مرورا بالأوتوستراد.

وأكد الوزير، خلال جولته على ضرورة مراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ الأعمال والبدء الفورى فى أعمال التطوير بأى منطقة يتم إزالة المعوقات ونقل المرافق بها بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية فى القطاعات الأخرى، وكذلك ضرورة تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، والاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة أسفل الكبارى والاهتمام بأعمال النيوجرسى.

وأشار إلى ضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى مواقع العمل، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين فى مختلف المواقع من أولويات وزارة النقل.

وأضاف أن المواطن المصرى بعد الانتهاء من أعمال التطوير سيجد طريقا بمواصفات عالمية، لا سيما مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائرى الذى يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يوميا، لافتا إلى أن أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق ستساهم فى رفع مستوى الخدمة لمستخدميه واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلات وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، خصوصًا مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائرى الذى يربط بين جميع محاور الطرق السريعة والرئيسية المتجهة من القاهرة إلى محافظات الجمهورية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.