نائب وزير الإسكان يشيد بمحطة تنقية الأميرية: 60 عاما من الأداء الجيد

وأشاد إسماعيل، بمستوى أداء العاملين بالمحطة، والذى أدى بدوره لاستمرارية عملها بهذه الصورة الجيدة، رغم مرور ما يزيد على 60 عاما على بدء تشغيلها، موجها باستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة مخاطر جائحة كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين.
كما حث نائب وزير الإسكان، العاملين باختلاف مسؤولياتهم، على استمرار الجهود الحثيثة، من أجل استمرار المحطة فى أدائها المتميز للمحافظة على حصولها المستدام لشهادات جودة الأداء والسلامة والصحة المهنية.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن المحطة تقع على مساحة نحو 42 فدانا على ترعة الإسماعيلية، ويديرها حوالى 250 فردا من الكوادر الفنية والإدارية المختلفة، والمحطة مُصممة ومُنفذة بالنظام التشيكى وتم افتتاحها فى 23 يوليو من عام 1962 بطاقة تصميمية 400 ألف م3/يوم، وشهدت المحطة على مر السنوات العديد من أعمال التجديد والإحلال المستمرة، ومنها أعمال التوسعات الأخيرة عام 2014 لتضيف حوالى 200 ألف م3/يوم لطاقة المحطة التصميمية لتصبح حوالى 650 ألف م3/يوم كطاقة إجمالية.
وأشار نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إلى أن محطة الأميرية تُعد من المحطات الهامة التى تخدم العديد من المناطق الحيوية بإقليم القاهرة الكبرى، ومنها مناطق مصر الجديدة، ومدينة نصر، والزيتون، وحدائق القبة، وبعض أجزاء من مناطق غمرة، والزاوية الحمراء، والشرابية.
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