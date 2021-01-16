القوى العاملة : تعيين 599 شاباً منهم 9 شباب من ذوى...

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 599 شاباً منهم 9 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من مكاتب التشغيل ، وبلغ المسجلين بها 990 شاباً ، فضلا عن توفير 26 فرصة عمل ، كما تم استخراج 305 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة المهنة.
وقال الوزير: إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة ، بلغت 13 ألفاً و 655 جنيه لـ 19 عاملاً من المسجلين بالمنظومة ، كما يجري تجهيز منحة المولد النبوي الشريف لصرفها لتلك الفئة .
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية ، أشارت فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي بالتفتيش على 137 منشأة ، وإعادة التفتيش على 93 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 63 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 17 مذكرة غلق إداري ، فضلاً عن تلقى 22 شكوي وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منهم ، وشكوتين منهم مستوفاة ، و6 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .
أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 218 منشأة والإعادة على 44 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضراً ، وتم تلقى 14 شكوي عمالية ، تم تسوية شكوتين ودياً ، وتحويل 7 منها للقضاء، وتبقت 5 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة ، كما تم عقد 4 ندوات توعية للعمال وأصحاب العمل.
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