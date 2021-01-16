جامعة القاهرة تعلن أسماء الفائزين في مسابقة ”الفنجري” البحثية حول الشائعات وتأثيرها...

د. الخشت: موضوعات المسابقة إحدى أدوات البحث العلمى لمواجهة القضايا التنموية في المجتمع

أعلنت جامعة القاهرة أسماء الفائزين في مسابقة "وقف الفنجرى" لدراسات وبحوث خدمة المجتمع لعام 2019 تحت عنوان "الشائعات وتأثيرها على التنمية في مصر"، بعد انتهاء لجان التحكيم من مناقشة وتقييم البحوث التي تقدم بها 23 باحثًا من مختلف الجهات.

ففي الجوائز الأصلية للمسابقة، فاز بالمركز الأول وقيمة جائزته 25 ألف جنيه الباحث محمد السيد عبدالصمد عبيد بوزارة العدل، وفازت بالمركز الثاني وقيمة جائزته 15 ألف جنيه الباحثة ياسمين أحمد أنور صيدلانية، وفازت بالمركز الثالث وقيمة جائزته 10 آلاف جنيه الباحثة راوية السيد محمد السيد باحثة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

وفي الجوائز التشجيعية للمسابقة، وقيمة كل منها 2000 جنيه، فاز بالمركز الأول مناصفة كل من أمل عبد الفتاح عطوه أستاذ مساعد بقسم الفلسفة كلية التربية جامعة عين شمس، وفاطمة علي أبو الحديد أستاذ مساعد بقسم الفلسفة كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، وفاز بالجائزة الثانية سيد علي السيد محمد مدرس لغة عربية، وفاز بالجائزة الثالثة مناصفة كل من الباحث أحمد صلاح إبراهيم عبدالوهاب معيد بمعهد التخطيط القومي، ومحمد وليد فتح الله مصطفى بركات مدرس مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وفازت بالجائزة الرابعة إیمان أحمد عبدالله عبدالرؤوف مدير عام بجامعة القاهرة، وفازت بالجائزة الخامسة زينب سيد محمود فرماوي باحث اقتصادي بمركز الوثائق الاستراتيجية مركز المعلومات، وفاز بالجائزة السادسة محمود زغلول عطية رئيس قسم الفسيولوجيا بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، وفاز بالجائزة السابعة حمدي عبدالعزيز محمود کریم السعداوي صحفى بجريدة الأهرام، وفاز بالجائزة الثامنة عادل إبراهيم عبدالفتاح مهندس ميكانيكا بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، وفازت بالجائزة التاسعة وصال يحيى زين العابدین منتصر حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة، وفاز بالجائزة العاشرة أحمد رفعت عبد التواب المقدم أستاذ مساعد بقسم الإحصاء كلية التجارة جامعة المنصورة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مسابقة وقف الفنجري لبحوث ودراسات خدمة المجتمع تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح أفضل البحوث والدراسات في القضايا التي تهم المجتمع المصري، وهى إحدى أدوات البحث العلمي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في مجال التنمية المجتمعية، لافتًا إلى أهمية دور البحث العلمي فى إيجاد الحلول العملية لبعض المشكلات التي تواجه المجتمع المصري في مجالات التنمية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المسابقة البحثية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع - من خلال الوقف الخيري للراحل المستشار محمد شوقي الفنجري - سنويًا منذ عام 2005 تهدف إلى تشجيع البحوث التطبيقية والنظرية في مختلف المجالات منها التعليم والصحة والبطالة والمياه والطاقة وتطوير العشوائيات وغيرها من الموضوعات، وذلك في محاولة للتصدي لمشكلات وقضايا مجتمعية تنموية في المجتمع المصري، وهي مسابقة مفتوحة ومتاحة أمام جميع الباحثين بمصر من مختلف الأعمار والجهات.