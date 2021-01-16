البابا تواضروس يدشن 3 مذابح جديدة في جبل القلالي

دشن قداسة البابا " تواضروس الثاني "- بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - ثلاثة مذابح جديدة - بكاتدرائية دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بمحافظة البحيرة .

وتعتبر هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها قداسة البابا "تواضروس الثاني " لجبل القلالي منذ جلوسه على كرسي مارمرقس الرسولي في نوفمبر ٢٠١٣ م ، حيث زار قداسته الجبل في فبراير ٢٠١٨ م ، حيث دشن البابا كنيسة الدير الأثرية وكنيسة الآباء الرهبان.

وبدأت الصلوات بمشاركة عدد من الاساقفة والكهنة - في ساعة مبكرة من صباح اليوم - وذلك لتدشين تدشين كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري التي تم إنشاؤها بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة.

دشن البابا المذبح الرئيسي على اسم السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري بينما حمل المذبح البحري اسم الشهيد مارمينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا باخوميوس وتلميذه القديس تادرس.