أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 16 يناير 2021 إلى الخميس 21 يناير 2021، وينشر "اليوم السابع" لقرائه خريطة الظواهر الجوية والأمطار خلال الـ 72 ساعة المقبلة:

يوم السبت 16 يناير 2021 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم والاسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

يوم الأحد 17 يناير 2021 :

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

يوم الإثنين 18 يناير 2021 :

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.