توفي في حادث سير.. مصدر أمني ينفي استشهاد مجند بحزام ناسف

نفى مصدر أمني ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استشهاد مجند شرطة إثر إنفجار حزام ناسف كان بحوزة أحد العناصر الإرهابية بشمال سيناء .
أكد المصدر أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وفاة المجند المُشار إليه إثر تعرضه لحادث سير، فضلاً عن أن جهة عمل المجند المذكور قوات أمن الجيزة وليس من مديرية أمن شمال سيناء .
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