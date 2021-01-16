الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه أمطار وعواصف ترابية.. والقاهرة تسجل 9

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الأحد، معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.
ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية للبلاد شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يصاحب ذلك أمطار متوسطة على مناطق متفرقة.
ويكون الطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مدن شمال وجنوب الصعيد.
وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا على القاهرة والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 9، السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14، شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 7، جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9.
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