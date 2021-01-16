نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني يكشف المردود الاقتصادي للقطار الكهربائي السريع في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن وجود القطار الكهربائي السريع في مصر، له الكثير من المميزات كما أن له مردود اقتصاديا كبيرا، حيث يعود إيجابيًّا على الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب خلال الفترة المُقبلة.

وأشار "الفيومي"، خلال البيان الصادر له، إلى أهميته هذا المشروع في الوقت الحالي حيث يساهم في الربط بين الظهير البحري وموانئ السخنة وبين العاصمة الإدارية، التي ستصبح قلب وعقل مصر الفترة القادمة، كما سيربط بين القاهرة والإسكندرية وصولًا إلى المدن المليونية على صدر البحر المتوسط.

وأضاف عضو النواب، أن مشروع قطار الكهربائي السريع يمثل طفرة كبيرة في قطاع النقل، والذي يُساهم بشكل كبير في تنمية الساحل الشرقي على البحر الأحمر، وزيادة معدلات وقيمة تنمية أراضي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ليس فقط ذلك وأنما يسهم في تنمية محور وادي النطرون ومحور الضبعة وتنمية الساحل الغربي على البحر المتوسط، ومدينتي برج العرب، ومدينة العلمين الجديدة، كما سيسهم في نقل البضائع من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، مرورًا بالميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بـ٦ أكتوبر.

وأوضح البرلماني، أن الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف بشكل دائم استراتيجية تحويل المدن الساحلية للاستخدام الدائم بدلا من المؤقت، وعمل نشاط اقتصادي مستمر، وانتقال كثافات كثيرة إليها للعمل والعيش هناك، مما يرتب عليه تقنين الكثافات والتكدسات التي تشهدها بعض المدن.