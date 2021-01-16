رئيس جامعة بنى سويف يهنئ عبد الرازق برئاسة الغرفة التشريعية الثانية

جدة - نرمين السيد - استقبل صباح اليوم السبت، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى، والذى حرص على تهنئة عبد الرازق بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية.





وأهدى رئيس جامعة بنى سويف، وفقا لبيان صحفى، رئيس مجلس الشيوخ درع الجامعة، وفى المقابل أهداه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، درع مجلس الشيوخ. ووجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشكر لرئيس جامعة بنى سويف، مؤكدا على أهمية التعاون بين المجلس والجامعات المصرية ومن بينها جامعة بنى سويف التى تمثل صرحا تعليمياَ كبيراً ملئ بالكفاءات العلمية الهائلة.

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