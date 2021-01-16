وزيرة البيئة من البرلمان: نخطط للوصول إلى 120 محطة للرصد البيئى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك مخطط للوصول إلى 120 محطة للرصد البيئى قريبا، مؤكدة تنويع محطات الرصد البيئى فى مختلف المناطق، وليس داخل القاهرة الكبرى فقط.





جاء ذلك خلال مشاركتها فى أول اجتماع للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم، برئاسة حسام الدين عوض الله، لافتة إلى أن المستهدف لهذه المحطات فى المناطق الجديدة مثل الساحل الشمالى والبحر الأحمر، والتى ستشهد إقامة مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة.

وأشارت الوزيرة، إلى زيادة نسبة التلوث، بسبب قطاع النقل وعوادم السيارات والمخلفات الصلبة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة حل هذه المشكلة.

وكشفت ياسمين فؤاد، أن هناك تعاون مع البنك الدولى الذى وافق على تمويل مصر بمبلغ 750 ألف دولار منحة لا ترد لشراء الأجهزة الخاصة بقياس نسبة التلوث والتدريب، موضحة أنه سيتم عمل مجمع متكامل لجميع المخلفات على مساحة 1200 فدان، لافتة إلى أن هناك مجموعة من المصانع لتدوير المخلفات سيتم إنشاؤها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة، على مراعاة الاتفاقيات الدولية فى التخلص من جميع المخلفات، موضحة أنه يتم تمويل المشروعات البيئية من داخل ميزانية الوزارة.

ووافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم، على الاتفاقية الخاصة بتقديم البنك الدولى منحة لا تتجاوز 750 ألف دولار لوزارة البيئة.