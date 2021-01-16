جاء ذلك خلال مشاركتها فى أول اجتماع للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم، برئاسة حسام الدين عوض الله، لافتة إلى أن المستهدف لهذه المحطات فى المناطق الجديدة مثل الساحل الشمالى والبحر الأحمر، والتى ستشهد إقامة مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة.
وأشارت الوزيرة، إلى زيادة نسبة التلوث، بسبب قطاع النقل وعوادم السيارات والمخلفات الصلبة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة حل هذه المشكلة.
وكشفت ياسمين فؤاد، أن هناك تعاون مع البنك الدولى الذى وافق على تمويل مصر بمبلغ 750 ألف دولار منحة لا ترد لشراء الأجهزة الخاصة بقياس نسبة التلوث والتدريب، موضحة أنه سيتم عمل مجمع متكامل لجميع المخلفات على مساحة 1200 فدان، لافتة إلى أن هناك مجموعة من المصانع لتدوير المخلفات سيتم إنشاؤها بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة، على مراعاة الاتفاقيات الدولية فى التخلص من جميع المخلفات، موضحة أنه يتم تمويل المشروعات البيئية من داخل ميزانية الوزارة.
ووافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم، على الاتفاقية الخاصة بتقديم البنك الدولى منحة لا تتجاوز 750 ألف دولار لوزارة البيئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة البيئة من البرلمان: نخطط للوصول إلى 120 محطة للرصد البيئى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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