ممثل النقل أمام النواب: تحديث الخط الأول لمترو القاهرة على 6 سنوات

جدة - نرمين السيد - قال العميد المهندس أحمد حسن خليل، رئيس قطاع التخطيط والدراسات بوزارة النقل والمواصلات، إن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة سيتم على 6 سنوات، لافتا إلى أن سبب طول فترة التحديث لكون العمل من 12 مساء وحتى 6 صباحا.





جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة - مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو - الموقع بتاريخ 21/10/2020.

وأضاف رئيس قطاع التخطيط، أنه طبقا لشروط الاتفاقية لا بد من الموافقة على القرض أولا ثم تأتى الموافقة على المنحة.

ومن جانبه طالب رئيس اللجنة النائب علاء عابد بشرح فلسفة الاتفاقية متسائلا عن سبب تأخر المنحة لما بعد الاقتراض، ليرد خليل قائلا: إن السبب يرجع لاشتراط مكون محلى بنسبة 15 % للحصول على المنحة، وبالتالى كان لابد أن يتم الانتهاء من القرض قبل المنحة لحين توفير الشرط.

ومن جانبها قالت شرين طه، معاون وزير التعاون الدولى، إنه تم التواصل مع الشركاء على أن تكون المنحة مع القرض وقد انتهينا من استيفاء الشروط، ومن جانبه طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنه النقل والمواصلات، بضرورة وضع جدول زمنى لتنفيذ الاتفاقية لتطوير الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، وإطلاع اللجنة عليه وعلى مراحل التنفيذ أولا بأول، ولاسيما وأن اللجنة مسؤولة أمام الدولة والمواطنين.

ومن جانبه أكد رئيس لجنه النقل والمواصلات، أن مشروع مترو الأنفاق من المشروعات القومية، مضيفا: نحن مستعدون للتعاون معكم حيث أنه يخدم العديد من المواطنين، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده فى المشروعات القومية وإنجازاته فى جميع المجالات منذ توليه المسؤولية كما قدم الشكر لرؤساء اللجنة السابقين على جهودهم فى وانجازاتهم فى لجنه النقل والمواصلات.

ودعا عابد، المهندس كامل الوزير وزير النقل، للحضور والاجتماع مع أعضاء اللجنة لاطلاعها على جميع المشاريع التى تنفذ الآن، وتم تنفيذها بناء على اتفاقيات تم الموافقة عليها بمعرفة لجنه النقل والمواصلات خلال الفصل التشريعى الماضى.