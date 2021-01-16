بالأسماء.. التشكيل الكامل للجان مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى التشكيل الكامل للجان مجلس النواب: يذكر أن مجلس النواب عقد جلسته الافتتاحية يوم الثلاثاء الماضى، برئاسة الكاتبة فريدة الشوباشى باعتبارها أكبر الأعضاء سنا، ليؤدى أعضاء البرلمان اليمين الدستورية، وأعقب ذلك انتخاب المستشار حنفى جبالى، رئيسا للمجلس، كما تم انتخاب أحمد سعدالدين ومحمد أبوالعينين وكيلين للمجلس.

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