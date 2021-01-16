فيديوجراف.. معبد إيزيس إضافة جديدة لمعالم أسوان السياحية

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن معبد إيزيس:- يذكر أن وزارة السياحة والآثار، وضعت منذ عامين المعبد على رأس أولويات الترميم، لتنتهى عملية الترميم ويتم افتتاح المعبد أمام الزوار.

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