نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نقل النواب" توافق على اتفاقية مشروع تحديث خط مترو "المرج-حلوان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، موافقتها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي اتفاق منحه "مساعدة فنية" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة "المرج - حلوان" - مرحلة التحديث الأولي بمبلغ 3 مليون يورو، الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

كما أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم السبت برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، موافقتها على 5 اتفاقيات دولية، وذلك في أول اجتماع للجنة.

وشملت هذه القرارات التى تم عرضها في الاجتماع:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين يابانى للمساهمة فى تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادى والاجتماعى الموقعة بتاريخ 20201021.

2- قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة الموقع بتاريخ 2020629

3- قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين مصر والبنك الاوربى لاعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الاول لمترو الانفاق بمبلغ 3 مليون يورو الموقعة بتاريخ 20201021.

4- قرار رئيس الجمهورية رقم 718 لسنة بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وبرنامج الاغذية العالمى التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من اجل افرقيا بمصر الموقعة بتاريخ 202086.

5- الاتفاقية الموقعة بين مصر والبنك الدولى والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة 750 ألف دولار من خلال الصندوق الائتمانى لتمويل مشروع (الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة) بتاريخ 20201026، والاتفاقية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر والوكالة الاسبانية من اجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية 200 ألف يورو لتمويل مشروع (دعم تهيئة بيئة عمل امنة تحقق المساواة للمراة فى قطاع السياحة بتاريخ 20201027 و2020118.