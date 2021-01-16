تقديم الخدمات الطبية لـ 1514 مواطنا ضمن حياة كريمة بالمنيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، حيث استمرت على مدار يومى 13و14 يناير الجارى، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.





من جانبه، أكد أسامة القاضى محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل على تسخير جميع إمكانياتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحى، بالإضافة لتنفيذ المبادرات التى تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة. وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1514 حالة، وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات كالتالى، 293 حالة جراحة، و548 حالة أطفال، و188 باطنة، و133 قلب، و79 أسنان، و129 حالة جلدية، و93 نساء، و51 تنظيم أسرة، وعمل 158 تحليل مختلف، و37 حالة موجات صوتية، وحالة رسم قلب، و 14 أشعة سينية، وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ 104 مترددين، وتم خلع أسنان لـ 12 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 7 حالات لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 83 مترددا، كما تم استخدام 9 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقى العيادات والصيدلة.

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