الحكومة تنفى استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالخارج وادعاء تصنيعها محليا

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليا.





تواصل المركز مع وزارة الإنتاج الحربى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محلياً، مُوضحةً أن هناك اتفاقية شراكة بين مصر والصين تم توقيعها خلال شهر أبريل 2019، تهدف إلى تصنيع 2000 أتوبيس كهربائى فى مصر على مدار أربع سنوات، بمكونات تصنيع محلى تصل نسبتها إلى45%، وقد وقع الاتفاقية عن الجانب المصرى "مصنع 200 الحربى"، وشركة "IMUT" المصرية، فيما وقعها من الجانب الصينى شركة "فوتون" لصناعة السيارات، وذلك فى إطار تطبيق استراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية فى مصر. وتابع المركز أنه تم إعداد استراتيجية لتصنيع ونشر استخدام المركبات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، فى حين تم التعاون أيضاً مع الشركات العالمية الرائدة فى هذا المجال، بهدف تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية فى شركات الإنتاج الحربى، وليس التوريد أو التجميع فقط، حيث تم مراعاة التأكيد على امتلاك الشركات العالمية التى يتم التعاون معها لمقومات صناعية تسمح لها بنقل التكنولوجيا وتقديم الدعم الفنى والتكنولوجى.

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