نقل البرلمان توافق على اتفاقية تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق خط المرج

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، في أول إجتماع لها اليوم السبت، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي اتفاق منحه ( مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة ( المرج / حلوان) - مرحلة التحديث الأولي بمبلغ 3 مليون و5 الاف يورو، الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020.

من جانبه أكد النائب علاء عابد رئيس اللجنة دعم اللجنة بشكل كامل لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق وكافه الخطوط الأخرى، لاسيما في ظل الزيادة السكانية، لكنه شدد علي وجود عدد من المتطلبات الهامة وفي مقدمتها الخريطة الزمنية لتنفيذ التطوير، بقوله : الحديث عن 6 سنوات للصيانه فقط لا يتماشي مع سياسات الرئيس ويجب أن يكون العمل بشكل أسرع من ذلك.

ويهدف مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة إلي مساعدة جمهورية مصر العربية في إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزي في الخط الأول لمترو القاهرة، وإصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق محطات الخط الأول لمترو الأنفاق، وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.

ووفقا للاتفاق، يُقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منحة بمبلغ 3 مليون و5 الاف يورو من موارد الصندوق الخاص بالمساهمين في البنك - صندوق انشئ ويدار بواسطة البنك- من أجل دعم الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو ( المستفيدين) في اختيار وإشراك استشارين معينين لتقديم المساعدة الفنية للمشروع.

وطبقا للاتفاق، تقدم المنحة علي دفعة واحدة أو عدة دفعات - بناء علي طلب المستفيدين - وذلك لتمويل الخدمات الاستشاريه، ومنها دعم المشتريات والتدريب وبرنامج إدارة الاصول والسلامة وتطوير الشركات، ودعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية، الاستشارة الفتية لإعداد وتنفيذ برنامج مع موارد المؤسسة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.