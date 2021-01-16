رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس جامعة بني سويف

استقبل رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في مكتبه صباح اليوم السبت، رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، والذي حرص على تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية.

وأهدى رئيس جامعة بني سويف، رئيس مجلس الشيوخ درع الجامعة، وفي المقابل أهداه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، درع مجلس الشيوخ.

ووجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر لرئيس جامعة بني سويف، مؤكدًا أهمية التعاون بين المجلس والجامعات المصرية ومن بينها جامعة بني سويف، التي تمثل صرحا تعليمياَ كبيراً مليئًا بالكفاءات العلمية الهائلة.