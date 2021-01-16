رئيسة إعلام النواب: السيسي يؤمن بدور الإعلام وسنواجه التحديات بسلاح بناء ”الشخصية...

أكدت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب الدكتورة درية شرف الدين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بدور الإعلام الوطني القائم على التوعية وتوضيح الحقائق للمواطنين.

وقالت شرف الدين، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القيادة السياسية تدعم الإعلام الوطني وتسعى إلى توفير كل الإمكانيات لكي يقوم بدوره الحيوي والمحوري في تشكيل الوعي ومواجهة التحديات.

وأضافت أن لدى مصر مجموعة كبيرة من التحديات في مختلف المجالات، مؤكدة أن الإعلام الوطني القادر على بناء الشخصية المصرية الوطنية سيكون هو السلاح الأقوى لمواجهة هذه التحديات.

ولفتت إلى أن مواجهة الإشاعات وتزييف الوعى وحملات التشكيك ستكون المهمة الأولى والرئيسية للإعلام المصري خلال المرحلة المقبلة عبر تقديم الدعم والمشورة بين مجلس النواب والحكومة، موضحة أن لجنة الإعلام بالمجلس ستأخذ على عاتقها تقديم الدعم لقطاع الإعلام والثقافة من أجل نجاح هذه المرحلة.

وقالت شرف الدين إن العالم أصبح قرية صغيرة وعلينا أن نواكب هذه المتغيرات الكبيرة في عالم الإعلام، مؤكدة أن اللجنة تضم العديد من الخبرات والقامات من أهل العمل الإعلامي وكلهم رغبة في تحقيق طفرة في الإعلام الوطني المصري.

ونوهت إلى أن لدى أعضاء لجنة الإعلام رؤية تشريعية ورقابية وإعلامية لمواجهة التحديات التي تواجه الإعلام المصري، مؤكدة أن أعضاء اللجنة عازمون على مساندة ودعم الحكومة في قطاعات الإعلام والثقافة والآثار.