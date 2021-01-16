محافظة القاهرة تزيل 57 عقاراً عشوائياً من ميدان السيدة عائشة.. صور

انتهت محافظة القاهرة من إزالة 57 عقارا بمحيط مسجد المسبح بميدان السيدة عائشة بحى الخليفة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم وأمن للمواطنين، حيث أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم الانتهاء من أعمال الإزالة بشكل نهائى وتم تسكين 112 أسرة فور الإزالة، بحى الأسمرات بوحدات بديلة مجهزة.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أنه تم إزالة 20 محل وتم تسكينهم على الفور بمحال بديلة بسوق التونسى الحضارى الجديد، وتم هدم جميع العقارات بمنطقة السيدة عائشة بجوار مسجد المسبح، تحت إشراف من اللواء عارف عبد العزيز وبمعاونة القيادات الشرطية والتنفيذية والادارات المعنية بحى الخليفة والمنطقة الجنوبية.

ووجهت نائب المحافظ، بسرعة الانتهاء من رفع ناتج الإزالة فى بأسرع وقت وعدم تعطيل حركة السير للمشاة والسيارات، مؤكدة أن هذه الإزالة لاستكمال خطة التطوير التى تشمل جميع أحياء المنطقة الجنوبية والتى تستهدف الارتقاء بالمواطن وتوفير حياة كريمة وسكن راقى بمجتمع متحضر ويتمتع بكافة الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل حضارى وبعيدا عن العشوائيات التى يمثل الاستمرار بها خطرا كبيرا عليه.