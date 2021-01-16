انطلاقة قوية للحزب الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب.. يحصل على مقعدين داخل هيئة مكتب اللجان .. ونوابه : نحمل هموم الوطن والمواطن

واصل للحزب المصرى الديمقراطي الإجتماعي نجاحه داخل محلس النواب بفوزه بمقعدين داخل هيئة مكاتب اللجان النوعية، وفقاً لما اسفرت عنه نتائج إنتخابات تشكيل هيئة مكاتب اللجان النوعية والمُكونة من الرئيس والوكيلين وأمين السر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء. ففي لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير حصل النائب إيهاب منصور علي منصب وكيل اللجنة عن الحزب المصري الديمقراطي. وأكد "منصور " أن هناك قوانين تخص البناء في مقدمة أولويات اللجنة ، ومنها قانون التصالح والذي يحتاج لإعادة النظر في بعض بنوده والتعديل عليها وكذلك الأمر فيما يخص التطوير العقاري لحماية الثروة العقارية في مصر. وأشار وكيل إسكان البرلمان" إلي أن السنوات الخمس السابقة شهدت تطوراً ملحوظاً في القري ولكن هناك قري أخري كثيرة ما زالت محرومة وتحتاج إلي التطوير والتعمير فيها، موضحاً أنه قد تم التشاور والتناقش في هذا الأمر بين أعضاء اللجنة خلال جلسة التعارف وذلك عقب انتهاء انتخابات اللجنة. كما حصلت النائبة أميرة صابر علي منصب أمين السر للجنة العلاقات الخارجية عن تنسيقية شباب الأحزاب بالحزب المصري الديقراطي . وأوضحت "صابر" أن لجنة العلاقات الخارجية من اللجان المحورية داخل البرلمان وذلك لنيلها شرف تمثيل مصر خارجياً وتعريف الخارج بلغات مختلفة ما يجري بداخل الوطن. وفي اللجان الأخري حصل باقي نواب الحزب علي عضوية اللجان ، حيث انضمت النائبة سناء السعيد لعضوية لجنة القوي العاملة بالبرلمان. وأكدت "السعيد" أن من أولي إهتماماتها داخل اللجنة توفيق أوضاع العاملين بالدولة والخاص بالبدلات والاجور وذلك بما يتوافق وطبيعة العمل، بالإضافة إلي تعديل مشروع الخدمة المدنيه وتسويات العاملين الخاصة بالمؤهلات أثناء الخدمه. وأوضحت عضو "قوي البرلمان" أنها تسعي إلي تقديم عدد من مشروعات القوانين، والتي من أهمها مشروع قانون التأمين علي العمالة المؤقته، بالإضافة إلي أنها سوف تلقي الضوء أيضاً علي قضية شروط شغل الوظائف ومعايير الاختيارعلي مبدأ الكفاءة.

وفي لجنة الدفاع والأمن القومي، إنضم النائب فريد البياضي لعضوية اللجنة، مؤكداً أن مهام اللجنة الرئيسية حماية الأمن القومي العسكري وأمن المواطن الاقتصادي والاجتماعي وإشعاره بالأمان داخل حدود وطنه. أما في لجنة الخطة والموازنة، فقد حصلت النائبة سميرة الجزار علي عضوية اللجنة، مُشيرة إلي أن هذه اللجنة من أهم اللجان داخل البرلمان لدورها الكبير في تحديد توجهات الدولة وإنحيازاتها. وأوضحت "الجزار" أن من أولي إهتماماتها داخل اللجنة تحقيق العدالة الإجتماعية، وتقليل نسب البطالة، بالإضافة إلى منظومة أجور وتأمينات عادلة لكل الناس. بينما حصلت النائبة مها عبدالناصر، علي عضوية لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكده أن قطاع الاتصالات في الوقت الحالي من أهم القطاعات التي تهم جميع شرائح المجتمع. وتابعت "عبدالناصر" طموحاتي أن يكون كل منزل في مصر يمتلك خدمة جيدة للاتصالات والإنترنت ويستطيع الدخول علي بوابة الحكومة الإلكترونية ، والتعليم عن بعد، وعند تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يستطيع كل مواطن أن يعرف ملفه الصحي وكافة المستشفيات المتاحة من حيث الأماكن وعدد الأسِرة الخالية. وأكدت عضو إتصالات النواب، أن هذه الطموحات من الممكن أن تساهم في حل كثير من المشاكل التي نواجهها في حياتنا اليومية و ستتمكن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أن يكون لها دوراً بارزاً في في حل هذة المشاكل. بينما حصلت النائبة ريهام عبدالنبي ، علي عضوية لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب . وقالت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن اللجنة تُمثل قطاع كبير من الأهمية، وذلك لدورها في خلق فُرص من المساحات الفكرية المشتركة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وطرح العديد من القضايا والملفات المرتبطة بقطاع كبير من المحليات. وأضافت “عبدالنبي” عقب إنضمامها لعضوية اللجنة، إلي أن وجود أعضاء داخل اللجنة والتي يصل عددهم إلي 41 عضوًا من المنتمين لأحزاب مختلفة من شأنه أن يؤدي إلي تطور فكري لمواجهة التحديات ورفع كفاءة الإدارة المحلية في مصر وتنشيطها وكان قد حصل الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي علي 7 مقاعد بنظام القائمة داخل تشكيل مجلس النواب لعام 2021 . وكانت قد انتهت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من تشكيل اللجان النوعية الـ25 وفقا لجدول أعمال الجلسات، أمس الخميس، حيث جرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان (الرئيس – الوكيلين – أمين السر) وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاقة قوية للحزب الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب.. يحصل على مقعدين داخل هيئة مكتب اللجان .. ونوابه : نحمل هموم الوطن والمواطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.