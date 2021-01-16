المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يستقبل رئيس جامعة بني سويف

استقبل رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، في مكتبه، صباح اليوم السبت، والذى حرص على تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية.

رئيس جامعة بنى سويف يقدم درع الجامعة

وقام رئيس جامعة بني سويف، الدكتور منصور حسن، بإهداء رئيس مجلس الشيوخ درع الجامعة، وفي المقابل أهداه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، درع مجلس الشيوخ.

ووجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشكر لرئيس جامعة بني سويف، مؤكدا علي أهمية التعاون بين المجلس والجامعات المصرية، ومن بينها جامعة بني سويف التي تمثل صرحًا تعليمياَ كبيراً ملئ بالكفاءات العلمية الهائلة.