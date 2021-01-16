شيماء سيف تكشف أسرار عن حياتها لأول مرة

حلِّت الفنانة شيماء سيف ضيفة على برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON.

كشفت "شيماء" خلال اللقاء، عن يوم ميلادها الذي يوافق 7 أغسطس 1987، وكذلك اسمها بالكامل "شيماء فتحي محمد رشاد"، أما اسم "سيف" فهو نسبة للمخرج سيف ممتاز الذي اكتشفها وله فضل كبير عليها، مضيفة: "هو اللي اكتشفني فحبيت اديله اسمي وحياتي للأبد".

بداية ظهور شيماء سيف

أضافت شيماء سيف، خلال فقرتها مع "كارو" في برنامج "الدوبلكس" تقديم أبلة فاهيتا: "بدأت في برامج المقالب لما المخرج سيف ممتاز طلبنى عشان كان بيعمل برنامج اسمه "الشيكروباص"، عشان كانت مقالبه حقيقية ومكنش عاوز حد شكله معروف لسه.

وأشارت "شيماء"، خلال اللقاء، إلى أنها تعشق المقالب، وتنفذها في أصحابها وزملائها في التصوير، وكذلك مع زوجها الذي يعاني كثيرا من هذا الأمر، لكن رغم ذلك لديه أمل أن تتراجع عن ذلك، قائلة، "عنده أمل إني اتغير وابطل أعمل كده".

وكشفت أيضًا عن الرياضة المحببة لها، قالت: "والدتى كان عندها طموح وأنا صغيرة إنى ألعب كاراتيه فودتنى، والمدرب كان يقعد يشرح وأنا طبعا مش هاعمل أى حاجة من اللى بيقولها، فكنت بضرب العيال فى ثانية وخلاص فراحوا مشوني".

شيماء سيف في دور الراقصة

وعن الدور الذي تريد تقديمه، أكدت شيماء سيف أنها تتمنى تقديم دور راقصة، وأضافت ضاحكة: "نفسي أعمل دور رقاصة لأني حاسة إن أدائي فيه هيكون كويس.. عندي إمكانيات مدفونة، لكن لما برقص ببقى حاسة إني برقص جامد بس مرة اتفرجت على نفسي اكتشفت إن الكوفر الخارجي مداري كتير، فمش عارفة اللي جوا يوصل إزاي من برا"، ورقصت شيماء سيف خلال الحلقة على أغنية روبي الشهيرة "ليه بيداري كده".

كانت شيماء سيف، قد دافعت قبل شهور عن نجل الفنان محمد رمضان، بعد تعرضه للتنمر، إذ كتبت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنان أو الفنانة من دول لو خبى ابنه عن الأضواء أو حط على وشه في الصور قلب أو أي حاجة عشان ميتعرفش ويعيش حياة طبيعية تمسكوه تبهدلوه وهات يتلقيح وهو فاكر نفسه مين وهو يعني محدش خلف غيره وكلام من ده كتير. يضايق ويسم البدن ولو عاش حياته طبيعي، ونزل صور ولاده تستلموه تريقة هو وعياله وأهله بلا رحمة، والكارثة أن التريقة على لون وشكل يعني هو ملوش أي ذنب وأنت يا جميل يالي مفيش فيك غلطة بتعترض على خلقة ربنا طب نعمل إيه طيب؟ والسؤال هنا كمان اللي بيكتب كده ده ضميره مش بيأنبه ولو لحظة صغيرة ".

ويذكر ايضا ان شيماء سيف تنتظر عرض مسلسلها الجديد "في بيتنا روبوت" على قناة CBC خلال الأيام المقبلة، والذى تخوض بالعمل أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، حيث طرحت شركتا سينرجي وروزناما منتجا العمل البرومو الرسمي، والذى كشف عن العديد من المفاجآت للجمهور أبرزها ظهور شيماء سيف صلعاء تماما. المسلسل بطولة شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي، ويظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن وآخرين.