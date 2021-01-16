صبورة السيد: نجاح مصر في افتتاح بطوله العالم لليد صفعة على وجه المنظمات المشبوهة

ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، رسائل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح بطولة العالم لليد، مُشيرة إلى أن هذه الرسائل موجهة لدول الشر وأعداء الوطن، الذين يحرصون على إسقاط الدولة المصرية، ولكن بفضل جهود الرئيس السيسي، ويقظة الشعب المصري لم تنجح الدول الخارجية في تنفيذ مخططاتها، كما أن نجاح الدولة في افتتاح بطوله العالم لليد صفعة على وجه المنظمات المشبوهة.

صبورة السيد: الدولة حريصة على تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكدت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، خلال البيان الصادر له، أن الدولة تحرص دائمًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية القوية ضد فيروس كورونا، وأكبر دليل على ذلك نجاحها في انطلاق بطولة العالم لليد، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من تطبيق هذه الإجراءات بصرامة هو الحفاظ على سلامة الجميع وخروج البطولة بالشكل اللائق والصورة المطلوبة، خاصة وأنه أكبر تجمع رياضي يشهده العالم حاليًا.

صبورة السيد: استضافة مصر لبطولة اليد سيكون له مردود إيجابى

وأشارت عضو النواب، صبورة السيد، إلى أن استضافة مصر لبطولة كرة اليد سيكون لها مردود إيجابي على السياحة المصرية، فضلًا عن زيادة دخول العملة الأجنبية لمصر، لافتة إلى أن تلك الأحداث الهامة تكون محط أنظار، مما يعكس عن مصر أنها آمنة في ظل أزمة كورونا.

وطالبت النائبة صبورة السيد، وزير السياحة وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، باستغلال الحدث وترويجه عالميًا وذلك من خلال اصطحاب الفرق لجولات سياحية مما يجعلهم سفراء لمصر في الخارج بعد ذلك.