هادي الجيار وكواليس إصابته بفيروس كورونا.. وسر إعتزاله

رحل الفنان هادي الجيار عن عالمنا فجأة بعد هجوم فيروس كورونا عليه بشراسة، حتى تمكن منه وراح متأثرًا بإصابته بذاك الفيروس اللعين.

ترك الجيار، زخم من الأعمال الفنية التي ستظل خالدة باسمه على مر العصور، ولأجيال عديدة كي يتعلموا من الكثير، فكان من المفترض مشاركته في السبق الدرامي الرمضاني القادم بمسلسل الاختيار الجزء الثاني إلا أن القدر لن يمهله فرصة أخرى.

الأيام الأخيرة في حياة هادي الجيار

استضاف الإعلامي رامي رضوان ابنتي الفنان الراحل هادي الجيار في برنامج "مساء dmc"، في أول ظهور لهما بعد رحيل والدهما.

تحدثت ابنته بسنت عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان الراحل خلال اللقاء، وكشفت ابنته مشيرة عن الأمنية التي أراد تحقيقها.

لفتت ابنته، إلى أنه حينما طارده الفيروس قبل أسبوع من وفاته كان يظن أنه التهاب رئوي مثل الذي أصيب به قبل عام، مؤكدة أنه كان خائفًا من الذهاب إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا ولكن اقتنع بضرورة الذهاب للإطمئنان على صحته.

أوضحت ابنه الفنان هادي الجيار، أن بعد ذهاب والدها إلى المستشفى بـ 4 أيام أجرى التحاليل واتضح أنه مصاب بفيروس كورونا، وعندما أدرك ذلك فقد أعصابه.

سر في حياه هادي الجيار

كشفت ابنته، عن السر الذي كان سيفاجىء به هادي الجيار جمهوره بعد مسلسل الأختيار الجزء الثاني، ألا وهو اعتزاله الفن ليكون هذا العمل القيم آخر مشاركته في التمثيل.

الجدير بالذكر، أن الفنان هادي الجيار توفي إثر إصابته بفيروس كورنا، حيث كان يستعد قبلها لتصوير مسلسل موسى، والاختيار الجزء الثاني.

كانت آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضي وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.