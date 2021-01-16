عمرو أديب يثير الجدل بسبب عدم وجوده على الشاشة.. تعرف على السبب

عمرو أديب الاعلامي الذي أثار حالة واسعة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد غيابه عن الشاشة ليلة أمس، الأمر الذي كان من شأنه خروج العديد من الشائعات التي تشير إلى إصابته بفيروس كورونا.

كشف مصدر من برنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عن سبب عدم خروج حلقة أمس الجمعة، على الهواء مباشرة، والاكتفاء بإعادة حلقة خبيرة التاروو بسنت يوسف، التى تحدثت فيها عن توقعات أبراج العام الجديد والأحداث المتوقعة لـ 2021.

سر عدم عرض حلقة عمرو أديب

وأشار المصدر، إلى أن الإعلامي عمرو أديب، يتواجد حاليًا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسيذيع حلقة خاصة من مدينة دبي على الهواء مباشرة مساء اليوم السبت.

يقدم برنامج "الحكاية" الإعلامى عمرو أديب من يوم الجمعة وحتى يوم الاثنين كل أسبوع، ويذاع في تمام الساعة العاشرة مساء.

الجدير بالذكر، أن هناك عدد كبير من مشاهير الفن والاعلامين قد أصيبوا بفيروس كورونا مؤخرًا ومنهم الاعلامي وائل الابراشي الذي لايزال يعاني من الفيروس اللعين، وكذلك الفنانة يسرا التي أعلنت شفاؤها منذ أيام، وأبو، ومحمد الشرنوبي، وزوجته راندا رياض.