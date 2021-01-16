علاء عابد يشيد بالمشروعات القومية للرئيس السيسي و يدعو الفريق كامل الوزير لحضور اجتماعات اللجنة

قال العميد مهندس احمد حسن خليل، رئيس قطاع التخطيط والدراسات بوزارة النقل والمواصلات، ان مشروع تحديث الخط الاول لمترو القاهرة، سيتم علي ٦ سنوات ، لافتا ان سبب طول فترة التحديث يرجع الي ان العمل يكون من ١٢ مساءا الي ٦ صباحا .

حديث رئيس قطاع التخطيط

واضاف خليل في كلمته خلال إجتماع لجنه النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة – مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 مليون و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020 ، انه طبقا للشروط الاتفاقيه انه لابد من الموافقه علي القرض اولا ثم تاتي الموافقه علي المنحه

علاء عابد يرغب

ومن جانبه طالب رئيس اللجنه النائب علاء عابد، بشرح فلسفة الاتفاقيه، متسائلا عن سبب تأخر المنحة وأن تكون بعد القرض.

وأوضح خليل، رئيس قطاع التخطيط، أن السبب يرجع إلى أن المنحة لابد أن يكون فيها مكون محلي بنسبة ١٥ % وبالتالي كان لابد أن يتم الانتهاء من القرض قبل المنحة، ومن جانبها قالت شرين طة، معاون وزير التعاون الدولي، إنه تم التواصل مع الشركاء أن تكون المنحة مع القرض وقد انتهينا من استيفاء الشروط.

وكيل اللجنة يطالب بضرورة وضع جدول زمنى

ومن جانبه طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنه النقل والمواصلات، بضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ الاتفاقية لتطوير الخط الاول لمترو الأنفاق القاهرة ، واطلاع اللجنه عليه وعلي مراحل التنفيذ اولا باول حيث ان اللجنه مسؤله امام الدوله والمواطنين

ومن جانبه أكد رئيس لجنه النقل والمواصلات، ان مشروع مترو الانفاق من المشروعات القومية وبرامج الحماية للمواطنين، ونحن مستعدين للتعاون معكم حيث انه يخدم العديد من المواطنين ..

كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي جهوده في المشروعات القومية وانجازاتة في كافة المجالات منذ توليه المسرلية كما قدم الشكر لرؤساء اللجنه السابقين علي جهودهم في وانجازاتهم في لجنه النقل والمواصلات.

ودعا علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، للحضور والاجتماع مع أعضاء اللجنه لاطلاع اللجنه علي جميع المشاريع التي تنفذ الان وتم تنفيذها بناء على اتفاقيات تم الموافقه عليها بمعرفة لجنه النقل والمواصلات خلال الفصل التشريعي الماضي.