الصحة تكشف أعراض الإصابة بمرض السكر

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن الأعراض التي توضح للفرد أنه مصاب بمرض السكر، وذلك في إطار حملاتها التوعوية المستمرة للوقاية من الأمراض والحد من انتشارها.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أعراض الإصابة بمرض السكر، مطالبة من جميع المواطنين أن يتابعوا حالتهم الصحية عبر العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، للإطمئنان على صحتهم، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

تطبيق صحة مصر لمعرفة أماكن العيادات المتنقلة



وأكدت الوزارة أن العيادات المتنقلة متواجدة في كل محافظات الجمهورية بشكل يومي، والكشف والعلاج بها مجاني، منوهة أن المواطنين يمكنهم معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لهم من خلال تطبيق صحة مصر.

أعراض الإصابة بمرض السكر

. حدوث التهابات متكررة في الجلد.

. الشعور بألم وتنميل في اليدين والقدمين.

. الإحساس بالإعياء والخمول والإجهاد.

. شهد العطش والشعور بالجوع.

. عدم وضوح الرؤية.

. فقدان الوزن.

. كثرة التبول.

وفي سياق متصل كانت وزارة الصحة كشفت عن خمس عادات صحية للحماية من مرض السكر وهم:

عادات صحية للوقاية من مرض السكر



. الإقلاع عن التدخين بشكل نهائي.

. اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على عناصر غذائية متكاملة.

. الحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

. الدوام على شرب الماء بكميات كافية على مدار اليوم.

. التخلص من السمنة وزيادة الوزن.