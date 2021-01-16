إفريقية النواب توافق على مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمى

جدة - نرمين السيد - وافقت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف جبلى، خلال اجتماعها اليوم السبت، على قرار رئيس الجمهورية رقم 718 لسنه 2020، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك، من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا بمصر.





وتهدف مذكرة التفاهم، إلى إيجاد حلول مناسبة لتقديم إطار منهجى مُتسق للإجراءات الضرورية لتحقيق التطلعات الإفريقية وأهداف التنمية المستدامة، وغيرها من الأهداف الإنسانية والإنمائية المُتفق عليها دوليًّا، وذلك من خلال إجراء حوار بشأن السياسات ونقل المعارف بين بلدان الجنوب وإيفاد الخبراء، فضلاً عن مساعدة الدول النامية على تهيئة هذه الحلول، بما يتماشى مع ظروف بلادهم.

وتتمثل الأولويات الأساسية لبناء شراكة قوية قادرة على الاستمرار بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالمى فى تحديد الدروس المستفادة من مصر والدول الإفريقية وأفضل الممارسات المُتبعة فى مجالات الصمود والحماية الاجتماعية واستراتيجيات الأمن الغذائى والتغذية، فضلًا عن تسهيل عملية تبادل خبرات الدول، ومعارفها، وممارستها الابتكارية داخل القارة الإفريقية ومع دول شريكة خارج القارة، وذلك فى ما يتعلق ببناء القدرة على الصمود، والحماية الاجتماعية، والقضاء على الجوع، وتحسين الأمن الغذائى والتغذية.

كما تتمثل الأولويات الأساسية فى إقامة روابط مع منصات تبادل المعلومات، والمعارف التابعة للاتحاد الإفريقى حول الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة، والتزامات إعلان مالابو للاتحاد الإفريقى، إلى جانب إقامة علاقات أوثق بين منصة التعاون بين بلدان الجنوب وآلية التنسيق من أجل إفريقيا بمصر، وبين مؤسسة بناء القدرات الإفريقية، وغيرها من المنظمات الإفريقية الإقليمية من ناحية أخرى.

يشار إلى أن انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الشؤون الإفريقية، أسفرت عن فوز شريف الجبلى برئاسة اللجنة بالتزكية، ورزق جالى وسعداوى راغب، بمنصب الوكيلين، ورشا أبوشقرة بأمانة السر.