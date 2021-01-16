صور.. وزير الأوقاف يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث عمارة المساجد بالمحافظة

وخلال اللقاء، ووفقا لبيان صحفى، جرى التنسيق مع كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لعقد دورة الإعلام الدينى لشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الدينى يومى الجمعة والسبت 5-6 فبراير 2021م بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان: (الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة) بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء، مع منح شهادة بحضور الدورة لجميع المشاركين.
كما تم الاتفاق على عقد ندوة كبرى فى ختام الدورة تحت عنوان: "التنمية فى سيناء بين الحاضر والمستقبل" صباح الأحد الموافق 7/ 2/ 2021م فى حضور نخبة من الإعلاميين، كما تم الاتفاق على تخصيص مليونين ونصف المليون جنيه لإنهاء أعمال الصيانة والترميم بمسجد الروضة بمدينة الطور، منها مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، ومليون ونصف المليون من المحافظة.
هذا وأهدى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خالد فودة محافظ جنوب سيناء نسخة من تفسير القرآن الكريم من إصدار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تقديرًا لجهوده الوطنية.
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