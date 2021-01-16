نقل البرلمان توافق على اتفاقية تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق

من جانبه أكد النائب علاء عابد رئيس اللجنة، دعم اللجنة بشكل كامل لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق وجميع الخطوط الأخرى، لاسيما فى ظل الزيادة السكانية، لكنه شدد على وجود عدد من المتطلبات المهمة وفى مقدمتها الخريطة الزمنية لتنفيذ التطوير، قائلا: الحديث عن 6 سنوات للصيانة فقط لا يتماشى مع سياسات الرئيس ويجب أن يكون العمل بشكل أسرع من ذلك.
ويهدف مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة إلى مساعدة جمهورية مصر العربية فى إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزى فى الخط الأول لمترو القاهرة، وإصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق محطات الخط الأول لمترو الأنفاق، وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.
ووفقا للاتفاق، يُقدم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منحة بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو من موارد الصندوق الخاص بالمساهمين فى البنك - صندوق أنشئ ويدار بواسطة البنك- من أجل دعم الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (المستفيدين) فى اختيار وإشراك استشاريين معينين لتقديم المساعدة الفنية للمشروع.
وطبقا للاتفاق، تقدم المنحة على دفعة واحدة أو عدة دفعات - بناء على طلب المستفيدين - وذلك لتمويل الخدمات الاستشارية، ومنها دعم المشتريات والتدريب وبرنامج إدارة الأصول والسلامة وتطوير الشركات، ودعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية، الاستشارة الفتية لإعداد وتنفيذ برنامج مع موارد المؤسسة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.
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