نقل البرلمان توافق على اتفاقية تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق

جدة - نرمين السيد - وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد فى أول اجتماع لها اليوم السبت، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنه 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحه (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة (المرج / حلوان) - مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو - الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020.





من جانبه أكد النائب علاء عابد رئيس اللجنة، دعم اللجنة بشكل كامل لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق وجميع الخطوط الأخرى، لاسيما فى ظل الزيادة السكانية، لكنه شدد على وجود عدد من المتطلبات المهمة وفى مقدمتها الخريطة الزمنية لتنفيذ التطوير، قائلا: الحديث عن 6 سنوات للصيانة فقط لا يتماشى مع سياسات الرئيس ويجب أن يكون العمل بشكل أسرع من ذلك.

ويهدف مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة إلى مساعدة جمهورية مصر العربية فى إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزى فى الخط الأول لمترو القاهرة، وإصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق محطات الخط الأول لمترو الأنفاق، وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.

ووفقا للاتفاق، يُقدم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منحة بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو من موارد الصندوق الخاص بالمساهمين فى البنك - صندوق أنشئ ويدار بواسطة البنك- من أجل دعم الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (المستفيدين) فى اختيار وإشراك استشاريين معينين لتقديم المساعدة الفنية للمشروع.

وطبقا للاتفاق، تقدم المنحة على دفعة واحدة أو عدة دفعات - بناء على طلب المستفيدين - وذلك لتمويل الخدمات الاستشارية، ومنها دعم المشتريات والتدريب وبرنامج إدارة الأصول والسلامة وتطوير الشركات، ودعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية، الاستشارة الفتية لإعداد وتنفيذ برنامج مع موارد المؤسسة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.