عاجل.. السيسى يؤكد لـ العسومى دعم مصر الكامل للبرلمان العربى

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعم مصر الكامل للبرلمان العربى باعتباره منبر يتفاعل مع شواغل الرأى العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية، وامتداد دوره للمساهمة في ترسيخ الاستقرار باعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربى، وشريكاً فاعلاً فى خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها.





جاء ذلك خلال استقباله، اليوم السبت، عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى، بحضور الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وسامح شكرى، وزير الخارجية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول مناقشة "تعزيز دور البرلمان العربى من أجل الحوار والديمقراطية"، وبدأ ترحيب الرئيس بالعسومى فى مصر

من جانبه، أعرب العسومى عن تشرفه بلقاء الرئيس مثمناً دور مصر فى دفع العمل العربى المشترك على شتى الأصعدة، بما فيها البرلمان العربى، على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر، ومشيراً كذلك إلى مسيرة التنمية غير المسبوقة التى تشهدها مصر حالياً بقيادة الرئيس والممتدة لكل نواحى الحياة فى مصر.

كما أكد العسومى دور الرئيس فى صون الأمن القومى العربى، والذى تجسد بشكل واضح وقوى طوال السنوات الماضية فى تناول مختلف القضايا العربية، خصوصا الخطوط المعلنة من قبل تجاه التدخلات الخارجية فى ليبيا، مما أسهم بشكل مباشر فى تقويض المخاطر.

وفى هذا السياق، أكد الرئيس أن تلك الخطوط المعلنة هدفت بالأساس إلى تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسى للقضية الليبية، مشدداً على أن وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط مماثلة لصون محددات الأمن القومى العربى تجاه جميع القضايا.