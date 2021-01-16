صور .. القوات المسلحة تعقم مجمع مواقف السلام ومحطتى الهايكستب وعدلى منصور

جدة - نرمين السيد - واصلت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة، أعمال التعقيم والتطهير الوقائى اللازم لمجمع مواقف السلام النموذجى، والذى يتردد عليه ما يقرب من 300 ألف مواطن يوميا، ويخدم التحرك بين محافظات شمال الصعيد والوجه البحرى وضواحى محافظة القاهرة، وما يتضمنه من سيارات وممرات داخلية وحوائط وأماكن انتظار الركاب.





كما تم تطهير وتعقيم محطتى مترو الهايكستب وعدلى منصور وما تحتويه من واجهات وأرصفة وشبابيك حجز التذاكر وحوائط وأماكن انتظار بما يحقق ضمان سلامة وأمان المواطنين المترددين، وكذلك تطهير وتعقيم موقفى عبود والمظلات والمناطق المحيطة بهما. وحرصت القوات المسلحة على استخدام المواد الكيميائية المُطهرة والتى روعى فيها جميع الخصائص الصحية الآمنة بواسطة أحدث الأجهزة والمعدات لضمان تغطية أكبر مساحة ممكنة وبمعدلات أزمنة قياسية. يأتى ذلك فى إطار تكثيف الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس كورونا، فى جميع المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة والتى تشهد تردد عدد كبير من المواطنين عليها على مدار اليوم، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدنى.

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