السفيرة المصرية فى طشقند تلتقى القائم بأعمال وزير النقل الأوزبكى

جدة - نرمين السيد - التقت أميرة فهمى، سفيرة جمهورية مصر العربية فى طشقند، مع إلهام روستاموفيتش ماخاموف القائم بأعمال وزير النقل الأوزبكى، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر وأوزبكستان فى مجال النقل لكونه من القطاعات الخدمية الحيوية فى البلدين.





أعرب الطرفان، وفقا لبيان صحفى، عن سعادتهما بزيادة عدد الرحلات المباشرة بين العاصمتين وتشغيل رحلات منظمة بين القاهرة وطشقند، وكذلك بين العاصمة الأوزبكية طشقند ومدينة شرم الشيخ بمصر، رغم التبعات التى تفرضها جائحة الكورونا حول العالم، وأهمية النظر فى توسيع نطاق تلك الرحلات لتشمل مدناً أخرى مصرية وأوزبكية. وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تنفيذ الأفكار المشتركة التى تدعم جهود البلدين نحو تحقيق التنمية المستدامة، بما فى ذلك تطوير البنية التحتية التى تشمل الطرق والسكك الحديدية، وإمكانية تبادل الخبرات فى مجالات مشروعات البنية التحتية الإقليمية فى مجال النقل، وكذا إمكانية التعاون لتنمية قدرات الكوادر البشرية التى تعمل فى هذا المجال.

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