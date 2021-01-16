نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سياحة النواب" توافق على منحة بـ200 ألف يورو مقدمة من الوكالة الإسبانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لها، وذلك لمناقشة قرار ئيس جمهورية مصر العربية رقم (730) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في القطاع السياحي في جمهورية مصر العربية.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم السبت، على قرار رئيس الجمهورية، ونصت الاتفاقية على مادة وحيدة هي: الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشان تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ ۲۰۰ ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية ".

ونصت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة علي: تقدم الوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع ۲۰۰ ألف يورو لتمويل المشروع، وهي منحة لصالح المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة من المشرع وطبقا للخطابات المتبادلة، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع ۲۹ شهرا تبدا من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، وتمكن من هذه الفترة من خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية وتفضي الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة في حساب البنك المركزي المصري باسم المشروع، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.

وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء هذا المتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ ولتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر.

بينما اعترض النائب بهاء أبو الحمد عثمان، نائب الأقصر، على المناطق الجغرافية المقرر تفعيل الاتفاقية بها، مشيرًا الى ان التفعيل يقتصر على ثلاث محافظات فقط هي القاهرة، والبحر الأحمر، وشرم الشيخ.

وطالب عثمان، بضرورة إضافة مناطق الأقصر، وأسوان، وسيناء، إلى مواقع تفعيل الاتفاقية، لاسيما وأن تلك المناطق اكثر المناطق السياحية المتضررة سياحيًا ويعاني أهاليها منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن بسبب كورونا، وبالتالي تعد هي الأولى بتفعيل الاتفاقية بها.

وطالب عضو مجلس النواب عن الأقصر، بتعديل الاتفاقية، وهو ما عقبت عليه رئيس لجنة السياحة بالبرلمان بأنه ليس من صلاحيات اللجنة تعديل الاتفاقيات ولكن يمكنها التوصية بذلك.

وبدوره، طالب نائب الأقصر بتأجيل المناقشة بلجنة السياحة الي حين تعديل الاتفاقية من جانب الحكومة، حتى يكون هناك مساواه في مناطق تفعيل الاتفاقية.

كما اعترض على نص الاتفاقية بشأن تمثيل المجلس القومي للمرأة بها، مطالبا بأن تكون وزارة السياحة هي المسئولة عن تطبيقها.

وكانت قد عقدت عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم السبت، أولي اجتماعاتها، لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.