انت الان تتابع تفاصيل خبر “بيان رسمي للحكومة” حول القرار النهائي بشأن تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بعد 67 سنة من إنشائها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت الحكومة المصرية بياناً صحفياً منذ قليل حول تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء البيان عبر الصفحة الرسمية منذ قليل، كما نشر البيان بعد الحقائق والمعلومات الهامة عن الشركة منذ تأسيسها وحتى اليوم.

تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بعد 67 سنة من إنشائها

وذكر البيان الصحفي المعلومات والحقائق التالية:

أنشأت شركة الحديد والصلب المصرية عام 1954.

بدأت شركة الحديد والصلب الإنتاج بتكنولوجيا ألمانية عام 1958.

بعد ذلك تم تطوير قلعة الحديد والصلي بتكنولوجيا روسية.

بلغت قيمة رأس مال الشركة 1.9 مليار جنيه موزعة على 976872278 سهم، بقيمة 2 جنيه للسهم.

كما أن الطاقة التصميمية لشركة الحديد والصلب كانت 1.2 مليون طن في سنة.

وبسبب تدني حالة المعدات انخفضت كميات الإنتاج إلى 133 ألف طن بالعام المالى 2017 /2018.

سبب اتخاذ قرار تصفية قلعة الحديد والصلب

ووفق البيان الرسمي فقد تم اتخاذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية من قبل الجمعية العمومية برئاسة محمد السعداوي رئيس مجلس الإدارة، وذلك لوقف نزيف الخسائر المستمرة، بعد محاولات كثيرة لإصلاحها، وبلغت إجمالي الخسائر في 30 يونيو 2020 نحو 8.5 مليار جنيه.

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حقوق العمال بعد اتخاذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب

كما أشار البيان إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام وكذلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية أكدتا على أن الأولوية بالنسبة لها الآن هي الحفاظ على حقوق العاملين بشركة الحديد والصلب وإعطاءهم كافة الحقوق المادية التي كفلها لهم القانون، وهذا هو نص البيان الحكومي حول تصفية شركة الحديد والصلب.

