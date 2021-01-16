سولاف درويش: الدولة لم تنس العمالة غير المنتظمة فى ظل جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بصرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تنسى هذه العمالة فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا.





وأضافت درويش، فى بيان لها اليوم السبت، أن منحة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تساهم بشكل كبير فى تخفيف الأعباء عن كاهل العمالة غير المنتظمة التى تأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا، لافتة إلى أنه تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفى مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين.

ومع بداية الموجة الثانية وجه الرئيس، بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى، موضحًا أن الحكومة بادرت منذ بداية الجائحة باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبى، وبدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، وبلغ إجمالى المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن 14.4 مليار جنيه.