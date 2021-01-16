القباج: لائحة قانون تنظيم العمل الأهلى جاءت لتعبر عن مرحلة تاريخية جديدة

جدة - نرمين السيد - أعربت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن بالغ سعادتها بصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019م والتى جاءت بعد انتظار طويل، لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التى حملها القانون للجمعيات الأهلية.





وقالت القباج، فى بيان للوزارة، اليوم السبت: "إذا كان القانون رقم 149 لسنة 2019 يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر، ويحاكى فى مواده المختلفة وامتيازاته العديدة أقوى قوانين العمل الأهلى فى العالم، بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم جميع أشكال الحق الإنسانى، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، حيث يمثل القانون انفراجة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابطا فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون موادا لدعم حرية التطوع، وموادا أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات".

وأوضحت وزيرة التضامن، أن اللائحة جاءت لتعبر عن مرحلة تاريخية جديدة فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر، تنطلق من منهج تنموى وحقوقى فى آن واحد، مرحلة تقودها قيادة سياسية واعية، تؤمن بالتطوير المستمر وتعطى للحقوق والحريات أهمية، لافتة إلى أن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمطلب المجتمع المدنى فى إعادة النظر فى القانون رقم 70 لسنة 1917 دلالة واضحة على عمق تواصل الرئيس مع المجتمع المدنى، وتقديره لأهدافه وطموحاته، وتعاطيه مع أفكاره، ورغبته الصادقة فى التطوير، وفتح آفاق جديدة للحقوق والحريات، ومجال أوسع لحركة العمل الأهلى فى مصر.

وأكدت أن القانون 149 بلائحته التنفيذية الراهنة يعدُ دليلا قاطعا على التغييرات التى حدثت فى مجال السياسات الاجتماعية، والتى عصفت بجميع السياسات القديمة، التى تمركزت حول تقديم خدمات اجتماعية محدودة وضيقة، وكانت معايير الاستحقاق فيها مجالاً دائماً للتساؤل والشك، إلى سياسات اجتماعية أوسع تؤمن بالتنمية الشاملة، كما تؤمن بأهمية الشراكة بين قطاعات الدولة الثلاثة، والدور الذى يمكن أن يلعبه القطاع الأهلى كشريك أساسى للحكومة فى التنمية والتطوير، والحد من الفقر بأبعاده المتعددة.

وشددت على أنه لم يكن لتلك اللائحة أن تظهر للنور دون متابعة مستمرة وتحفيز وتوجيه دائمين من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى كان لمتابعته المستمرة وتوجيهاته الخلاقة أكبر الأثر فى إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى، وأن يكون القانون بلائحته التنفيذية عنوانا صادقا للمرحلة التاريخية الراهنة، التى تشهدها البلاد والتى تقوم على التكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة، بالإضافة إلى التكامل فى السياسات والبرامج، وأن التنمية المستدامة هى الهدف الأكبر لجميع المؤسسات والقطاعات والسياسات والقوانين.

واختتمت الوزيرة قائلة: "لا يفوتنى فى هذا السياق أن أؤكد على أن نجاحنا فى إعداد هذه اللائحة المتميزة لقانون ممارسة العمل الأهلى، جاء استكمالاً للجهود السابقة التى بُذلت من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة، ولفيف من الخبراء والمعنيين الذين شاركوننا العمل وتحمَّلوا معنا عناء إعداد وصياغة هذه اللائحة، لتخرج بهذا الشكل المشرف الذى يليق بالدولة المصرية، فى هذه المرحلة التاريخية المهمة من تاريخها الحديث".