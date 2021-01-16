تشريعية النواب توافق على اتفاقية لدعم بيئة عمل تحقق المساواة للمرأة‎

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،خلال اجتماعها اليوم ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى ،على طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية من حيث مطابقتها للدستور والقانون .

وشملت هذه القرارات التي تم عرضها فى الاجتماع ،قرار رئيس ج.م.ع رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين ج.م.ع واليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين يابانى للمساهمة فى تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادي والاجتماعي الموقعة بتاريخ 2020/10/21.

و قرار رئيس ج.م.ع رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة ج.م.ع والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة فى مصر (تايب) الموقع بتاريخ 2020/6/29.

و قرار رئيس ج.م.ع رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين ج.م.ع والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة - مرحلة تحديث الأولى بمبلغ 3 مليون و15 آلاف يورو الموقع بتاريخ 2020/10/21 .

وقرار رئيس ج.م.ع رقم 718 لسنة بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من اجل إفريقيا بمصر الموقعة بتاريخ 2020/8/6 .

وقرار رئيس ج.م.ع رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين ج.م.ع والبنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة 750 ألف دولار من خلال الصندوق الائتماني لتمويل مشروع (الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة) بتاريخ 2020/10/26 .

وقرار رئيس ج.م.ع رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة ج.م.ع والوكالة الأسبانية من اجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية 200 ألف يورو لتمويل مشروع (دعم تهيئة بيئة عمل أمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى ج.م.ع) بتاريخ 2020/10/27 و2020/11/8 .

وكانت اللجنة قد عقدت أولى اجتماعاتها اليوم ،بحضور هيئة المكتب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيسًا وإيهاب الطماوي وياسر عبد الجواد وكيلين وعلى بدر أمين السر وأعضاء اللجنة ٢٥ عضوًا.