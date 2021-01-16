التقت أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر العربية في طشقند، مع "إلهام روستاموفيتش ماخاموف" القائم بأعمال وزير النقل الأوزبكي، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر وأوزبكستان في مجال النقل لكونه من القطاعات الخدمية الحيوية في البلدين، حيث أعربا عن سعادتهما بزيادة عدد الرحلات المباشرة بين العاصمتين وتشغيل رحلات منظمة بين القاهرة وطشقند، وكذلك بين العاصمة الأوزبكية طشقند ومدينة شرم الشيخ بمصر، وهذا رغم التبعات التي تفرضها جائحة الكورونا حول العالم، وأهمية النظر في توسيع نطاق تلك الرحلات لتشمل مدناً أخرى مصرية وأوزبكية.
وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تنفيذ الأفكار المشتركة التي تدعم جهود البلدين نحو تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية التي تشمل الطرق والسكك الحديدية، وإمكانية تبادل الخبرات في مجالات مشروعات البنية التحتية الإقليمية في مجال النقل، وكذا إمكانية التعاون لتنمية قدرات الكوادر البشرية التي تعمل في هذا المجال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفيرة المصرية في طشقند تلتقي القائم بأعمال وزير النقل الأوزبكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.