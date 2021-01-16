السفيرة المصرية في طشقند تلتقي القائم بأعمال وزير النقل الأوزبكي

التقت أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر العربية في طشقند، مع "إلهام روستاموفيتش ماخاموف" القائم بأعمال وزير النقل الأوزبكي، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر وأوزبكستان في مجال النقل لكونه من القطاعات الخدمية الحيوية في البلدين، حيث أعربا عن سعادتهما بزيادة عدد الرحلات المباشرة بين العاصمتين وتشغيل رحلات منظمة بين القاهرة وطشقند، وكذلك بين العاصمة الأوزبكية طشقند ومدينة شرم الشيخ بمصر، وهذا رغم التبعات التي تفرضها جائحة الكورونا حول العالم، وأهمية النظر في توسيع نطاق تلك الرحلات لتشمل مدناً أخرى مصرية وأوزبكية.

وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تنفيذ الأفكار المشتركة التي تدعم جهود البلدين نحو تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية التي تشمل الطرق والسكك الحديدية، وإمكانية تبادل الخبرات في مجالات مشروعات البنية التحتية الإقليمية في مجال النقل، وكذا إمكانية التعاون لتنمية قدرات الكوادر البشرية التي تعمل في هذا المجال.