نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "اقتصادية النواب" ينتقد غياب الوزاراء عن حضور اجتماع اللجنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعًا لها وذلك لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها " مليار" ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلي مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب).

ووافقت اللجنة، خلال إجتماعها، اليوم السبت، علي اتفاقية بين الحكومة المصرية واليابان بمنحة قدرها مليار ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما وافقت على اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر " تايب ".

و انتقد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، ما وصفه بضعف ممثلي وزارات المالية والتعاون الدولى والصناعة وعدم حضور الوزراء أو نوابهم، قائلًا " ليس معنى أن ما نناقشه هو اتفاقية وسيتم الموافقة عليها، ألا ياتى وزراء، قائلًا، علي سبيل المثال وزارة التعليم اهتمت وأرسلت نائب الوزير، لكن الباقى أرسل ممثل للوزارة بيقرأ من ورقة ".

وأضاف:" هذا الامر اكرره من الفصل التشريعى الماضى وهذه رسالة للحكومة زيارة المجلس أو لجانه ليست نزهة "، متابعًا: " فيما عدا وزارتى العدل والتعليم العالى أوجه رسالة لممثلى الوزارات انتم لم توضحوا أى رؤية للجنة، نرجو أن يكون التمثيل مقنع للجنة أنا موافق على مبلغ الاتفاقية لكنى غير موافق على توجيهه للوزارات ".

وكانت قد عقدت عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم السبت، أولي اجتماعاتها، لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.

