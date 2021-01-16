عمر خورشيد.. قصة مقتل فنان شهير عمرها 40 عامًا تعود لـ "التريند" بسبب عزاءه

عمر خورشيد، عازف الجيتار الشهير الذي أثار حالة واسعة من الجدل والتوجس بسبب قصة مقتله التي مر عليها حوالي 40 عامًا، ليعود ويتصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية.

يعد عمر خورشيد واحد من أشهر عازفي الجيتار في العالم العربي، ولد لأسرةٍ فنية، فكان أبوه هو أحمد خورشيد أستاذ التصوير السينمائي، وكانت الفنانة شريهان هي أخته غير الشقيقة.

أسرة عمر خورشيد تعلن نبأ جديد نشر إيهاب خورشيد، منشور عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "نحب نذكر اخوانا بتوع له ما له وعليه ما عليه، بقول شيخ الإسلام الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه..من مات من الطغاة والظلمة نفرح بموته، ونشهد علي أنه طغي وظلم وتجبر لأننا شهداء الله في ملكه". وتابع: "وكما قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم "موت العبد الفاجر الظالم يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب..الاسره تتقبل واجب العزاء في منزلها في مصر الجديده .الله يرحمك يا عمر".

مقتل عمر خورشيد