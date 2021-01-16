سمير صبري يهاجم برامج المقالب ومهرجانات الفن

قال الفنان سمير صبري، إنه يحب الإسكندرية جدا والراحل ممدوح الليثى اختاره في أحد المهرجانات في لجنة التحكيم.

واستنكر صبري خلال لقاءه مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، حضور الوجوه الجديدة التي تظهر على الريد كاربت تستعرض الفساتين، في حين أن هناك عدد من كبار النجوم لم توجه لهم الدعوة للحضور مثل سميرة احمد ونبيلة عبيد وغيرهم ولابد من تقدير كبار النجوم بشكل يليق بتاريخهم.

سمير صبري ينتقد سلسلة مهرجانات الفن

وتابع: "تعجبت من اختيار بعض الشخصيات بلجان التحكيم وكنت في الماضى احزن لعدم اختيار المبدعين بحق ولكن مع تقدم السن لا أهتم كثيرا".

قال الفنان سمير صبري: "كنت أتمنى أن أكون أنور وجدى وأنا أحب ليلى مراد جدا، وكان بينهم ثنائى حلو فى الأفلام وكانت شبه والدتي.

وأوضح، أنه كان يعيش مع والده فى الإسكندرية والبيت به مكتبة كبيرة جدا، وبها العديد من إبداع كبار الكُتاب، وتشكلت من خلالهم شخصيته ومن هؤلاء، قائلًا: "كنت أتاثر جدا من القصص المكتوبة، منها إنى راحلة وأبكى عند قراءتها، وكنت أقلد والدى ووالدتى فى متابعة الصحف وأمسك الجورنال مثل والدى.

سمير صبري يهاجم برامج المقالب

وأعرب الفنان سمير صبرى، عن إستيائه من تدني مستوى برامج المقالب، والاستخفاف بالنجوم واستضافتهم والسخرية منهم وعمل مقالب مبالغ فيها، لأن النجم له احترامه وتقديره وحب الجماهير له.

ولفت سمير صبرى، إلى أن الحياة الخاصة بكل فنان لها احترامها وقدسيتها، وإن لى علاقات لا أحب التطرق لها، والحديث عنها، وأبى دائما يقول البيت له قدسيته.

وحول اختيار زاهى حواس لكتابة مقدمة الكتاب قال سمير صبري: كتب زاهى حواس عنى كلاما رائعا، وطلبت منه أنى أضع الكلام فى مقدمة كتابى، وأول لقاء لزاهى حواس كان معى فى النادى الدولى.

وكان آخر أعمال الفنان سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وشارك فى البطولة كل من: داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث العمل حول امتلاك نور عبد الحميد "عادل إمام" الشهير بـ"فلانتينو" وزوجته عفاف "دلال عبد العزيز" سلسلة مدارس يطلق عليها اسم "مدارس فلانتينو"، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.