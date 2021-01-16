أبرزهم الإفلاس ... تشريعية النواب تقر ٣ قوانين من البرلمان المنقضي

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة من الفصل التشريعي السابق، وأعلنت تمسكها في خطاب أرسله رئيس الوزراء للبرلمان.

وتضمنت مشروعات القوانين التي وافقت عليها اللجنة مشروع قانون الصلح الواقي من الافلاس ومشروع قانون اجرءات الوساطة ومشروع قانون الحجز الإداري.

اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وقال الهنيدي إن اللجنة التشريعية سبق ووافقت في الفصل التشريعى الأول على مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من الحكومة في الفصل التشريعي الأول الذي انتهى ولم يتم إدراج تقارير اللجنة بشان هذه القوانين في جدول أعمال الجلسات ولم يتسن عرضه على المجلس، مضيفا أنه وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس باستمرار نظر البرلمان في مشروعات القوانين التي لم يتم الفصل فيها قررت اللجنة الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة من رأي في هذه القوانين.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال اخر جلساته الخميس الماضي برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتي سبق إحالتها إليها، فيها.

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يذكر ان المادة 180 من اللائحة تقضى بأن يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.