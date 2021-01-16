صربيا تتلقى مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني

استلمت صربيا اليوم السبت شحنة من جرعة لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم"، تقدر بمليون جرعة، وذلك بمطار بلجراد، فيما استقبل الشحنة الرئيس الصربي أليكساندر فوتشيتش ورافقه السفير الصيني لدى صربيا، وذلك بحسب الموقع الإلكترونية صحيفة "الجارديان" البريطانية.

الرئيس الصربي يشكر رئيس الصين على جرعات لقاح سينوفارم الصيني

ومن جانبه وجه الرئيس الصربي الشكر للرئيس الصيني على إرسال المليون جرعة من اللقاح وقال في تصريحات صحفية تداولتها وسائل الإعلام العالمية:"في تصريحات صحفية:"أود أن أشكر الرئيس الصيني شي جينبينج والقيادة الصينية على إرسال مليون جرعة من اللقاح إلينا".

عدد الإصابات بفيروس كورونا في صربيا

وبعد استلام صربيا اللقاح الصيني أصبحت أول دولة أوروبية تتلقاه لاستخدامه في عمليات التطعيم العامة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في صربيا يتجاوز 370 ألف حالة، فيما بلغت عدد الوفيات إلى 3708 حالة وفاة.

الصين تمد فترة الحجر الصحي للوافدين

وفي سياق متصل أعلنت العاصمة الصينية "بكين"، اليوم السبت لمد فترة الحجر الصحي لكلا من المسافرين الوافدين إليها لتصبح 28 يومًا بعدما كانت 21 يومًا، لمتابعة حالاتهم الصحية وللتأكد من عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا، والتي أكدت أنها "عدوى مستوردة"، وجاء ذلك القرار بعدما زادت حالات الإصابة بالصين لتصل يوم الخميس الماضي وفق اللجنة الوطنية للصحة إلى 144 إصابة جديدة بالفيروس.